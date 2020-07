"Czy nie możemy różnić się pięknie? Możemy". Żony kandydatów zabrały głos

Kobiety, dziewczyny, chodźcie z nami. Chodźcie z nami, bo głos kobiet jest głosem Polski. Nie pozwólcie, by decydowano za nas - mówiła w piątek w Kłodzku żona kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Małgorzata Trzaskowska. Przekonywała, że "w tych wyborach każdy głos może być najważniejszy". Agata Kornhauser-Duda zwróciła się zaś do zgromadzonych w Rzeszowie "nie jako prezydentowa, ale jako żona Andrzeja" i podziękowała za wsparcie dla jej męża, ubiegającego się o reelekcję prezydenta. - Mam takie marzenie, żebyśmy się wreszcie zaczęli traktować z szacunkiem - mówiła.

Trzaskowska: Dziewczyny, chodźcie z nami. Głos kobiet jest głosem Polski

Agata Kornhauser-Duda: dzisiaj zwracam się do was nie jako prezydentowa, ale żona Andrzeja

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda stanęła u boku ubiegającego się o reelekcję męża w Rzeszowie. - Dzisiaj zwracam się do was nie jako prezydentowa, ale jako żona Andrzeja. Chciałabym państwu z całego serca podziękować za to niezwykłe wsparcie, które państwo dają mężowi. Dziękuje za każdy uśmiech, za dobre słowo, za każde uściśniecie dłoni. Nawet nie wiedzą państwo, jak to jest dla niego ważne - mówiła.