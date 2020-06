Czy słowa o "chamskiej hołocie" zaszkodzą kampanii Dudy? "Do wyborów zostało ponad 20 dni. Ta sprawa ucichnie"

"Sprawa ucichnie. Nie będzie miała wpływu na wybory"

W czwartek podczas debaty o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy politykami opozycji i obozu rządzącego. W pewnym momencie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, patrząc w stronę ław opozycji, powiedział, że w Sejmie zasiada "chamska hołota". Tomasz Pietryga z "Rzeczpospolitej" uznał, że bez względu na to, czy w sposób zamierzony, czy nie – prezesowi PiS udało się odwrócić uwagę od sprawy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Przez długą część dnia jego wypowiedź była komentowana w internecie i mediach społecznościowych, a nie sprawa Łukasza Szumowskiego. To jest nawiązanie do tradycji, którą wniosła do Sejmu Samoobrona – stwierdził dziennikarz. – To niestety wraca i staje się standardem – dodał.