Minister zdrowia: do wyborów można pójść bezpieczniej niż do sklepu

Brak maseczek w sklepach jest powszechny, a w komisjach wyborczych ten reżim sanitarny jest utrzymywany - przekonuje w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister zdrowia Łukasz Szumowski, mówiąc o wyborach prezydenckich w czasie trwającej pandemii COVID-19. Według niego, "do wyborów można pójść bezpieczniej niż do sklepu". - Wyborcy spędzają w lokalu kilka minut. Mają tam mniejsze szanse na zakażenie się - argumentuje.

"Małe liczby aktywnego wirusa w populacji"

Szumowski dodaje, że "najważniejsze są wyniki z ostatnich dni, gdy zrobiliśmy dużo badań osób, które chcą pojechać do sanatorium". - Przebadaliśmy 15 tys. kandydatów na turnusy. Wśród nich było 27 pozytywnych pacjentów. To jest 1,8 promila. To są małe liczby aktywnego wirusa w populacji - mówi Szumowski w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"Do wyborów można pójść bezpieczniej niż do sklepu"

"Jesteśmy po szczycie, wskaźniki maleją"

Szumowski o Funduszu Medycznym: gotowy projekt został złożony do Sejmu

Jak zauważa Szumowski, "gotowy projekt został złożony do Sejmu" i "zakłada kilka filarów". - Są to inwestycje w szpitale, co jest ważne szczególnie po epidemii COVID-u. Drugi filar, to dostęp do nowoczesnych terapii, które jeszcze nie są w Polsce w pełni refundowane. Trzeci filar, to wyjazdy dzieci, na które często dzieci i rodzice zbierali, by to było refundowane przez Fundusz Medyczny i aby gremium, które będzie nadzorowało pracę funduszu, dawało zielone światło, by publiczne pieniądze przeznaczyć na tego typu wyjazdy za granicę – mówi minister zdrowia.