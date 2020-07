Wybory "przebiegają spokojnie" i bez utrudnień. Kolejki przed niektórymi lokalami

Polacy ruszyli do urn. Przed niektórymi lokalami wyborczymi pojawiły się kolejki. Głosowanie w wyborach prezydenckich potrwa do godziny 21. Ze względu na pandemię COVID-19 wybory odbywają się w reżimie sanitarnym. W lokalach wyborczych obowiązuje noszenie maseczek. Wieczór wyborczy "Czas decyzji" rozpocznie się o godzinie 20.20 na antenie TVN24 oraz w internecie na platformie TVN24 GO.

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7. Zgodnie z przepisami lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21.

Głosowanie w dniu wyborów prezydenckich może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

Kolejki przed niektórymi lokalami

Liczba wyborców

Według danych, jakie przekazał 10 lipca szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, liczba uprawnionych do głosowania w niedzielnych wyborach to 29 937 795 osób, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą. W porównaniu do pierwszej tury jest to blisko 150 tysięcy osób więcej za granicą.