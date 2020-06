Leszek Miller komentuje wyborczy wynik Roberta Biedronia. Wskazuje na dwa błędy w kampanii

Były szef SLD nie wie, co się stało. - To powinno stać się przedmiotem dogłębnej analizy, bo właściwa odpowiedź na to pytanie jest kluczem do przyszłości lewicy w Polsce - powiedział był szef rządu SLD – PSL. Na pytanie, czy za wybór i kampanię Biedronia, wśród liderów Lewicy, powinny "polecieć polityczne głowy", Leszek Miller odparł, że "nikt nie ma w tym interesu".