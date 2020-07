"Cofnęliśmy się w medycynie o kilka lat przez tę wypowiedź"

- My w tej chwili w gabinetach będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie: a co pan na to, że najważniejsza osoba w państwie się nie szczepi? Ja mam z tym problem, bo nie wiem, jak to skomentować – zwraca uwagę immunolog dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji.

"Gdy znika zagrożenie, to ludzie przestają się bać"

Lekarze podkreślają: szczepienia ochronne są jedną z najpotężniejszych broni, jakie mamy w walce z patogenami. Dzięki szczepieniom o wielu chorobach na lata mogliśmy zapomnieć. - Ostatni przypadek ospy prawdziwej to było jeszcze na długo przed moim urodzeniem i przed urodzeniem pana prezydenta, był w Polsce 1963 rok. Ostatnie nasze dzikie polio, to był rok 1984, błonica 1996 – wylicza wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ale nie musimy sięgać tak bardzo w przeszłość. Australia dzięki masowym szczepieniom przeciwko wirusowi HPV ma obecnie jeden z najniższych wskaźników zapadalności na raka szyjki macicy, a w przyszłości zamierza w ogóle wyeliminować tę chorobę.

Jest tylko jeden problem: szczepionki często padają ofiarą swojego sukcesu. - Im bardziej skuteczna jest szczepionka, tym szybciej znika choroba zakaźna, a jeśli znika choroba zakaźna, to motywacja do szczepień spada. Gdy znika zagrożenie, to ludzie przestają się bać i pytają się: to po co my się szczepimy? – mówi dr Paweł Grzesiowski.