Kwaśniewski: Duda wszedł w buty Komorowskiego sprzed pięciu lat

Andrzej Duda ma powód do satysfakcji, ale gorzkiej, gdyż spodziewano się, że można powalczyć przecież o zwycięstwo w pierwszej turze. A tu wyraźnie widać, że do tych 50 procent dużo brakuje, jest bliższy 40 procent - ocenił.

Kwaśniewski "bez wątpliwości" przekaże swój głos na Rafała Trzaskowskiego. - Zrobię to i z przekonaniem, i z radością. Uważam, że to bardzo dobry kandydat. Jest dobrze wykształcony, jest człowiekiem kulturalnym, wrażliwym, doświadczonym, który łączy, a nie dzieli. Ma odpowiednie cechy nie tylko, żeby powalczyć o prezydenturę, ale żeby być dobrym prezydentem - tłumaczył były prezydent.

