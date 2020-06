Kto zwycięży w drugiej turze? Najnowszy sondaż

Sondaż: mniej niż punkt procentowy różnicy w drugiej turze

Pracownia Kantar przeprowadziła na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 sondaż dotyczący drugiej tury wyborów. Został on zrealizowany 28 czerwca po godzinie 21, czyli już po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll. Przebadano ogólnopolską, reprezentatywną grupę 1513 pełnoletnich osób metodą mieszaną - wywiady telefoniczne i internetowe.

Rusza "walka o elektoraty"

Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy" ocenił, że "ten sondaż nie odbiega od poprzednich". - Pytanie, które możemy zadać, to skąd kandydaci mają zebrać brakujące głosy. Duda zdobył dobry wynik, ale jest dosyć blisko granicy powiększania elektoratu. Trzaskowski jest sporo w tyle (...), ale ma moim zdaniem większe możliwości, zasoby, aby swój elektorat powiększać - mówił.

Warzecha: pytanie, które możemy zadać, to skąd kandydaci mają zebrać brakujące głosy

Renata Grochal z "Newsweeka" stwierdziła, że walka przed drugą turą "będzie się toczyła o elektoraty Szymona Hołowni i z drugiej strony Krzysztofa Bosaka". - Pan prezydent i jego sztab będzie próbował ściągnąć elektorat Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, a to jest trudny elektorat do pozyskania dla kandydata PiS. (...) Wyborcy Hołowni to wyborcy rozczarowani Platformą Obywatelską. Nie wiadomo, czy będą skłonni bez wyraźnego wskazania Hołowni zagłosować na Rafała Trzaskowskiego - powiedziała.