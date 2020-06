Bosak: nie zgodzę się, by pod pretekstem pandemii czy kryzysu zabierać pracę górnikom

Zamykane są kopalnie, w których nie było zakażeń, nie są zamykane te, w których było ich bardzo wiele. Nie zgodzę się nigdy, by pod pretekstem pandemii, kryzysu czy jakimkolwiek innym w sposób niekorzystny korygować bilanse rentownych kopalni - stwierdził Krzysztof Bosak. Na wtorkowej konferencji prasowej kandydat Konfederacji na prezydenta odniósł się do decyzji rządu o zamknięciu dwunastu kopalń. Zapowiedział wiec w obronie górników, który odbędzie się 13 czerwca w Katowicach.

Kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak na wtorkowej konferencji w Warszawie zapowiedział wiec w obronie górników. Jak mówił, odbędzie się on w sobotę 13 czerwca w Katowicach "w związku z decyzjami rządu, które nie mają podstaw merytorycznych, nie są zrozumiałe i zagrażają interesom ekonomicznym polskiego sektora górniczego". - Mam oczywiście na myśli decyzje Sasina, który zamknął kopalnie wedle trudnego do zrozumienia klucza - powiedział Bosak.

- Te trzy tygodnie to nie przypadek, chodzi o to, by dojechać do wyborów. Takiej polityki nigdy nie zaakceptuje - dodał kandydat na prezydenta.