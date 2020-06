Bosak: to, co w tej chwili rządzi, to jest mieszanka lewicy, prawicy, centrum i tego, co wynika z badań opinii

"To jest nasze dążenie, żebyśmy zachowali naszą wolność i zrobili z niej dobry użytek"

- Te rzeczy zadziały się oddolnie, a dziś my to dążenie do prawdy, dumy narodowej, do polityki opartej na pozbawieniu kompleksów, my to podnosimy na poziom polityczny i to jest główny przekaz mojej kampanii wyborczej - podkreślił. - To jest nasze dążenie, żebyśmy zachowali naszą wolność i zrobili z niej dobry użytek - oświadczył.

Według Bosaka nazwa Zjednoczona Prawica - określająca ugrupowania i środowiska polityczne skupione wokół PiS - "to wyłącznie frazes polityczny". - Dlaczego dziennikarze w odniesieniu do innych ruchów politycznych nie używają proponowanych przez nich frazesów politycznych, a robią to w odniesieniu do PiS-u? Bo im tak wygodnie, bo inaczej musieliby przyznać, że w Polsce zawsze istniała inna prawica, a to, co w tej chwili rządzi, to jest mieszanka lewicy, prawicy, centrum i tego, co wynika z bieżących badań opinii publicznej, taki to jest obóz rządzący - tłumaczył.