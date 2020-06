Bosak: pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy to duże rozczarowanie dla wyborców konserwatywnych

"Te pięć lat to duże rozczarowanie dla wyborców konserwatywnych"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Tarnowie (woj. małopolskie) Krzysztof Bosak odniósł się do postulatów podpisanej przez Dudę deklaracji "Karta rodziny". W jego ocenie, prezydent "powtarza gest sformułowany wcześniej przez konserwatywne organizacje pozarządowe i przez samą Konfederację". Przypomniał, że podobne założenia ma bowiem Karta Polskiej Rodziny, zaprezentowana przez to ugrupowanie podczas ubiegłorocznej kampanii do europarlamentu.