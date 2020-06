Bosak: musimy wzmacniać naszą obronność na wschodzie

Rząd polski decyduje się w sposób chaotyczny wydawać pieniądze na ogromne przetargi w zakresie obronności. My mamy inne spojrzenie strategiczne - powiedział kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Jego zdaniem Polska powinna wzmacniać swoją obronność na wschodzie kraju.

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak przyjechał w piątek do Rzeszowa. Przed spotkaniem z sympatykami, zaapelował na konferencji prasowej na rzeszowskim rynku "o to, żeby wyodrębnić 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie i sformować na jej bazie odrębną, nową dywizję wojskową". Przypomniał, że 21. Brygada Strzelców Podhalańskich została włączona w struktury dywizji, której siedziba znajduje się w Siedlcach.

Przekonywał, że rząd PO likwidował kolejne dywizje i przez to zawężał możliwości obronne naszego państwa. Natomiast - jak mówił - rząd PiS przystąpił do ich odtwarzania, jednak jego zdaniem nie odbywa się to zgodnie z żadnym logicznym i przejrzystym planem.