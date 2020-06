Jeżeli mamy schemat postępowania w zakładzie fryzjerskim, u fizjoterapeuty, to czy był schemat postępowania w takim zbiorowisku i skupisku ludzi jak kopalnia? - pytał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mamy zasady dla fryzjera, a nie mamy zasad dla kopalń - ocenił. Jego zdaniem, w związku ze wzrostem zachorowań, "zawsze może dojść do sytuacji, w której rząd decyduje o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i to może zrobić na dzień przed wyborami". - Wszystko jest możliwe - dodał.

"Zalecałbym przestrzeganie tych rygorów, które są dzisiaj"

- Na spotkaniach, jak mieliśmy konwencję w tygodniu, było bardzo wielu chętnych, ale niestety musieliśmy ograniczyć w moim okręgu wyborczym liczbę osób uczestniczących ze względu na te wymogi bezpieczeństwa. Chyba jesteśmy jedynym komitetem, który takie wymogi stosuje. Zachęcałbym inne komitety i wszystkich do stosowania rygorów, one nie są łatwe, mi też utrudniają prowadzenie kampanii, ale niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się choroby jest większe niż mniejsze teraz - dodał Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem do restrykcji "można podejść bardziej terytorialnie, regionalnie i subregionalnie, a nawet powiatowo". - Są powiaty, choćby powiat żuromiński, w którym do tej pory nie było żadnego zachorowania. Tam jakiekolwiek restrykcje utrzymywane tak długo już były niepotrzebne, a wprowadzanie kolejnych byłoby głupotą. Bardziej bym zalecał panu ministrowi, rządowi podejście regionalne. Stan zagrożenia epidemicznego można wprowadzać na terenie województwa, nie tylko na terenie całego kraju - mówił.

"Mamy zasady dla fryzjera, a nie mamy zasady dla kopalń"

Kosiniak-Kamysz był pytany także o liczbę zakażeń na Śląsku. W tym województwie jest łącznie zdecydowanie najwięcej przypadków w kraju - 9639. - Uważam, że tam powinny być rzucone większe siły i środki z inspekcji sanitarnych. Druga sprawa to zwiększenie puli osób, które są badane, eliminowanie grup ryzyka, zahamowanie ognisk, które rozprzestrzeniają chorobę. To jest bardzo ważne, żebyśmy wyłapali bardzo szybko ognisko, w którym tli się zakażenie - podkreślał.

- Jeżeli mamy schemat postępowania w zakładzie fryzjerskim, u fizjoterapeuty, to czy był schemat postępowania w takim zbiorowisku i skupisku ludzi takim jak kopalnia? Bardzo blisko siebie pracują, zjeżdżają wspólnie pod ziemię. Czy tam były zastosowane w ogóle jakieś zasady? - pytał. Bo mamy zasady dla fryzjera, a nie mamy zasad dla kopalń. I to spowodowało, że dzisiaj Górny Śląsk jest miejscem, w którym bardzo rozprzestrzenia się wirus - powiedział kandydat na prezydenta.

"Zawsze może dojść do sytuacji, w której rząd decyduje o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej"

Zapytany, czy liczy się z tym, że ten wzrost zachorowań może doprowadzić do sytuacji, w której wybory 28 czerwca jednak się nie odbędą, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że "zawsze może dojść do sytuacji, w której rząd decyduje o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i to może zrobić na dzień przed wyborami". - Wszystko jest możliwe. Ja już w ostatnich tygodniach widzimy takie zwroty akcji, że nie zdziwiłbym się, gdyby do jeszcze jednego doszło - skomentował.