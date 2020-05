"Pożegnanie z demokracją wchodzi już w fazę finalną"

Piotrowski: sytuacja nadal nie jest prosta i oczywista

"Państwowa Komisja Wyborcza dokonała bardzo twórczej interpretacji swoich uprawnień"

Piotrowski: są cztery wyjścia z tego kryzysu

Trzecie wyjście: rezygnacja prezydenta, co otwiera drogę do podjęcia decyzji o wyborach w ciągu 60 dni.

"Wspólne dobro zostało przekreślone"

- Po drugie, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła taką konstrukcję, że nie było kandydatów. Jak nie było kandydatów, to nie było podpisów. Oczywiście to jest taka ironiczna uwaga, ale w każdym razie te wybory rozpoczynają się od początku - przekonywał.

Konstytucjonalista ocenił przy tym, że "to jest krzywdzące, niesprawiedliwe". - Niesprawiedliwe dla tych, którzy te podpisy zebrali. Nieudolna władza zmarnotrawiła ogromny wysiłek, wspólne dobro zostało przekreślone. Ale niestety równie niesprawiedliwe byłoby takie rozwiązanie, które polegałoby na tym, że oto mamy dwie kategorie kandydatów – jedni zbierają, drudzy nie zbierają. Jedni zbierają w czasie epidemii, drudzy nie. Teraz powstaje pytanie, co jest bardziej niesprawiedliwe i bardziej krzywdzące, i niestety to pytanie trzeba zastąpić innym pytaniem: jakie rozwiązanie jest bardziej pewne - kontynuował.

Jego zdaniem, "jeżeli byśmy przyjęli, że mamy dwie kategorie kandydatów i obie kategorie mogą startować - jedna zbierając podpisy, druga nie - to trzeba się liczyć z tym, że będziemy mieli protesty wyborcze". - I trzeba się liczyć z tym, że znowu będzie tak, że sędziowie wybiorą prezydenta. Ten wybór dla jednych będzie oczywiście bardzo pozytywny, bo ich kandydat zostanie prezydentem, a inni będą mówili: On nie ma legitymacji, został wybrany przez sędziów, a nie przez obywateli, a przedtem sam tych sędziów przecież powołał. To co to za legitymacja? - mówił dalej profesor Ryszard Piotrowski.