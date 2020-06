Wybory prezydenckie 2020. Trzaskowski: jeśli prezydent z PiS-u wygra wybory, będzie zemsta na samorządowcach

Trzaskowski: To miejsce jest symboliczne, bo równo pięć lat temu pan prezydent Andrzej Duda stał tutaj i krzyczał, że ten most wyremontuje, że podejmuje takie wyzwanie. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda krzyczy równie donośnie, ale niestety jeśli chodzi o remont mostu, nic się nie zmieniło. Został wystosowany list z kancelarii prezydenta, że wykracza to poza możliwości kancelarii.