Kolejki przed lokalami wyborczymi

O godzinie 7 zostały otwarte lokale wyborcze. Głosować w wyborach prezydenckich będzie można do godziny 21. Kamery TVN24 ustawione przed lokalami we Wrocławiu, Gdańsku i Kleosinie (województwo podlaskie) pokazały, że wiele osób ustawiało się od rana w kolejkach do głosowania. Większość miała założone maseczki.