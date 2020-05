Deklarował, że poda się do dymisji, jeżeli 10 maja nie będzie wyborów. Wniosek o odwołanie Sasina

Rozpoczynamy proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Składamy wniosek o odwołanie pana wicepremiera Jacka Sasina z funkcji ministra aktywów państwowych - poinformował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. 7 kwietnia w "Kropce nad i" Sasin pytany o to, czy poda się do dymisji, jeżeli wybory 10 maja w trybie korespondencyjnym przy udziale Poczty Polskiej nie dojdą do skutku, zadeklarował, że to zrobi.

W piątek odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, między innymi z udziałem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki oraz liderki Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej.

"Składamy wniosek o odwołanie pana wicepremiera Jacka Sasina"

- Rozpoczynamy proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację, jeśli chodzi o wybory prezydenckie - mówił Borys Budka. - Na oczach opinii publicznej mieliśmy do czynienia od dłuższego czasu z wielkim kłamstwem i mistyfikacją. Pan wicepremier Sasin - osoba, która zapewniała Polaków, że wybory uda się przeprowadzić, naraziła Skarb Państwa na olbrzymie straty. Ale nie tylko naraziła polskich podatników na to, że muszą sfinansować wydatki, które zostały do tej pory poniesione, ale naraziła też państwo polskie na kompromitację - kontynuował.

- Składamy wniosek o odwołanie pana wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, z tej funkcji. Dajemy jednocześnie szansę panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by wyszedł z tej sprawy z twarzą i zdymisjonował pana Sasina, zanim dojdzie do skutku debata (nad jego odwołaniem - red.) - powiedział Budka.

Budka: składamy wniosek o odwołanie wicepremiera Sasina TVN24

"Zabawiał Polskę i świat hucpą wyborczą, marnując publiczne pieniądze"

Posłanka KO, liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka stwierdziła, że Jacek Sasin "naraził Polskę na hańbę". - Miał czelność mówić, że wszytko jest pod kontrolą, a jeśli nie (będzie - red.) to się poda do dymisji. No to panie Sasin - nie jest pod kontrolą, najwyższy czas podać się do dymisji - mówiła.

- Kiedy ludzie tracą pracę, przedsiębiorcy stoją przed wielkimi wyzwaniami dalszego bytu, kiedy lekarze i pracownicy służby zdrowia tracą zdrowie, bezpieczeństwo, a często i najbliższe osoby w codziennej walce z koronawirusem, pan Sasin zabawiał Polskę i świat hucpą wyborczą, marnując publiczne pieniądze - mówiła.

Jak władza zmieniała zdanie w sprawie wyborów prezydenckich? TVN24

Sasin 7 kwietnia: mogę zadeklarować, że podam się do dymisji

Wicepremier Sasin 7 kwietnia w "Kropce nad i" w TVN24, pytany o organizację wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym poinformował, że współpracuje z zarządem Poczty Polskiej. - Jestem dzisiaj przekonany, że te wybory w takim trybie mogą się odbyć bardzo sprawnie, zapewniając Polakom konstytucyjną możliwość udziału w wyborach - podkreślił.

Pytany o to, czy jeżeli wybory 10 maja organizowane w ten sposób się nie udadzą, poda się do dymisji, odpowiedział, że "może się podać". - Jeśli dzisiaj to jest komuś potrzebne, to oczywiście mogę to dzisiaj zadeklarować. Mogę to zadeklarować, ale do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie. Poczta jest gotowa, żeby to zadanie wykonać. Listonosze cały czas, mimo tej epidemii, która jest, pracują - dodał.

Jacek Sasin 7 kwietnia: mogę zadeklarować, że jak nie uda się zorganizować wyborów 10 maja, to podam się do dymisji TVN24

Sasin: zarzuty Budki są całkowicie niezgodne ze stanem rzeczywistym

Sasin odniósł się w piątek w mediach społecznościowych do zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej w sprawie złożenia wniosku o jego odwołanie. "Zarzuty wobec mnie i rządu PiS prezentowane przez pana Budkę w sprawie wyborów prezydenckich są całkowicie niezgodne ze stanem rzeczywistym. A jeszcze parę dni temu sami chcieli przełożyć wybory..." - napisał na Twitterze.

Śmiszek: składamy zawiadomienie do prokuratury

Przedstawiciele Lewicy poinformowali tego dnia, że składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie organizacji wyborów. Dotyczy ono między innymi wydania zlecenia na druk kart wyborczych. - Żądamy wyjaśnień, czy pan premier Morawiecki i pan premier Sasin mieli do tego prawo (...). Chcemy zapytać, czy był jakiś przetarg, ile to kosztowało i w jakiej wysokości to zlecenie naraziło Skarb Państwa na taką szkodę - powiedział poseł Krzysztof Śmiszek. - Społeczeństwo musi wiedzieć, czy premier i wicepremier polskiego rządu mieli podstawę prawną i czy naruszyli prawo - dodał.

Lewica: składamy zawiadomienie do prokuratury TVN24:

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24