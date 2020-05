"Wariant z dymisją prezydenta był uważany za bardziej korzystny od wprowadzenia stanu klęski żywiołowej"

Politycy PiS przyznają, że wybory prezydenckie prawdopodobnie nie odbędą się w 10 maja 2020. Rządzący będą chcieli przesunąć wybory na 17 lub 23 maja - przy czym miałyby być to wybory wyłącznie korespondencyjne. Na to pozwala jednak wyłącznie ustawa, która jeszcze nie obowiązuje. Materiał Dawida Rydzka.

Ustawa zmieniająca formułę wyborów, co prawda nadal nie została przyjęta, ale to nie przeszkadzało rozpocząć druku dwa tygodnie temu. Z ich wysyłką rządzący jednak się wstrzymują. - Nikt nie planował od dzisiaj dostarczania, ponieważ dostarczanie pakietów może się zacząć w momencie, kiedy wejdzie w życie ustawa - mówi minister Jacek Sasin.

"Do ostatniej godziny dla PiS-u nie będzie pewne jak to głosowanie 7 maja się skończy"

Dlatego na dziś mało realne wydaje się, że będziemy głosować 10 maja. Rządzący będą chcieli przesunąć wybory na 17 lub 23 maja - przy czym miałyby być to wybory wyłącznie korespondencyjne. Na to pozwala jednak ustawa, która jeszcze nie obowiązuje i nie wiadomo, czy w ogóle będzie obowiązywała. - Do ostatniej godziny dla PiS-u nie będzie pewne jak to głosowanie 7 maja się skończy, bo tych pięciu posłów Porozumienia, którzy wraz z opozycją mogliby odrzucić ustawę, na pewno się znajdzie - mówi Marcin Makowski, publicysta "Do Rzeczy".