Kiedy poznamy termin wyborów? "Muszę się nad tym zastanowić"

W przewidzianym do tego okresie 14 dni z pewnością ogłoszę nowy termin wyborów - zapewniła w poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Po wydaniu uchwały dotyczącej wyborów prezydenckich przez Państwową Komisję Wyborczą zobowiązuje ją do tego prawo. Dopytywana, czy wykorzysta cały przewidziany na to czas, stwierdziła, że "musi się nad tym zastanowić".