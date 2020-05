"Kuglowanie datą wyborów musi postawić pod znakiem zapytania ich ważność"

Kuglowanie datą wyborów musi wpływać na ważność całego procesu wyborczego, musi postawić pod znakiem zapytania ich ważność - w taki sposób mecenas Łukasz Chojniak odniósł się w TVN24 do możliwości doprowadzenia przez obóz rządzący do tego, że wybory prezydenckie odbędą się jeszcze w maju. - Jeżeli Jarosław Kaczyński zdecyduje się złamać porozumienie z Jarosławem Gowinem, to jego partii nie pozostanie nic innego, jak wyjść z rządu - ocenił Andrzej Stankiewicz z Onetu.