Horała: wszystko wskazuje na to, że wybory będą pod koniec czerwca lub w lipcu

Horała: w ciągu najbliższych dni zostanie przedstawiona nowelizacja ustawy w sprawie wyborów

O sytuacji związanej z wyborami prezydenckimi mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister infrastruktury, poseł PiS Marcin Horała. - W ciągu najbliższych dni zostanie przedstawiona nowelizacja ustawy o szczególnym trybie wyborów w związku z pandemią, zostanie ogłoszony nowy termin wyborów, będziemy zajmować się kampanią wyborczą, a na pierwszym miejscu - walką z epidemią i kryzysem - powiedział. Nawiązał w ten sposób do podpisanej w piątek przez prezydenta ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego.

Był pytany także o to, czy w nowelizacji zostaną zapewnione prawa nabyte kandydatów, którzy dotychczas ubiegali się o prezydenturę. Chodzi tu między innymi o to, aby nie trzeba było ponownie zbierać podpisów poparcia. - Pracujemy nad tym rozstrzygnięciem w ustawie. Szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli jakoś te prawa uhonorować - zapewniał poseł PiS. Nie odpowiedział, czy w nowych wyborach będą mogli brać udział także nowi kandydaci. - Jak już przepisy będą przedstawione, to sprawa będzie całkowicie jasna - powiedział.