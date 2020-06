Rafał Trzaskowski unika konkretnych odpowiedzi. Zadaliśmy mu konkretne pytania, czy podpisałby na przykład ustawę o relokacji imigrantów - powiedział w "Faktach po Faktach" Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych (Solidarna Polska). - Zauważyłam, że PiS ma zdolność do tworzenia wyimaginowanych problemów, a potem żądania od kogoś do ustosunkowania się do tych problemów, które nie istnieją - skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.