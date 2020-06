Przebywają w tłumie, ściskają dłonie, nie noszą maseczek. Epidemiolog ostrzega: czujemy za dużo swobody

Kandydaci na prezydenta są blisko wyborców - zdaniem epidemiologów: za blisko. Brak maseczki na twarzy, krótki dystans, uściski dłoni. To może być groźne dla kandydatów i dla wyborców. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Z całą pewnością w kampanii frekwencja na wiecach to wymiar popularności kandydata albo chociaż sprawności sztabu. Ale kampania, która odbywa się po raz drugi, wciąż jest naznaczona groźbą epidemii. Czego ani podczas spotkań z wyborcami Andrzeja Dudy, ani Rafała Trzaskowskiego nie widać - a szkoda, bo powinno. Martwi to krajową konsultant w dziedzinie epidemiologii. - To ryzykowne zachowanie zarówno dla kandydatów, jak i tych, które znajdują się wkoło - mówi dr Iwona Paradowska-Stankiewicz.