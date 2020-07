Wybory prezydenckie 2020. "W nocy będę spał razem ze swoją żoną, a nie podpisywał ustawy"

Wybory prezydenckie już w niedzielę, do końca kampanii wyborczej zostały trzy dni. Kandydaci kontynuują objazd po Polsce i przekonują do siebie wyborców. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Trzcianki i Gorzowa Wielkopolskiego, później pojedzie do Szczecina. - Ja w nocy będę spał razem ze swoją żoną, a nie podpisywał ustawy - zadeklarował w Gorzowie. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda jest w województwie lubelskim. Odwiedził miejscowość Zastawie, Białą Podlaską, a następnie pojedzie do Łukowa.