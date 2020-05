"Wyrazy szacunku za start". Kontrkandydaci o rezygnacji Kidawy-Błońskiej

- Dla Pani Marszałek wyrazy szacunku za start! Walka o urząd prezydencki do łatwych nie należy - napisał na Twitterze ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z kandydowania w wyborach prezydenckich. Do decyzji wicemarszałek Sejmu odnieśli się także inni kontrkandydaci - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia.