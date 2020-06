Ostatnia szansa na zdobycie głosów

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda finał kampanii wybrał rodzinną Małopolskę. Rano prezydent ruszy w trasę Dudabusem, który zawiezie go do wielkopolskiego Koła, Wierzbinka, Konina i Mikstatu. Później pojedzie na Śląsk do Krzepic, Rybnika i Skoczowa. Objazd po kraju obecna głowa państwa zakończy w małopolskim Starym Sączu, gdzie około godziny 23 spotka się z mieszkańcami miasta.