Wybory prezydenckie 2020. "Rządzący chcą wypowiedzieć wojnę samorządom. Jednym z kroków ma być likwidacja powiatów"

Trzaskowski: To, co działo się wczoraj w Końskich, to nie była żadna debata. To był wiec pana prezydenta. Co to za debata, na której partyjni notable zadają partyjnemu prezydentowi pytania? Wczoraj tutaj do Leszna zaprosiliśmy 20 redakcji, od lewa do prawa. Można było zadać pytania na każdy temat i tak się dokładnie stało. Tak powinna wyglądać debata. Szkoda, że pana prezydenta na niej nie było.