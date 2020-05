Była szefowa kampanii Andrzeja Dudy: w tej sytuacji wybory 10 maja nie mogą się odbyć

Prezydent, jakiego chcą Polacy, to taki, który buduje mosty, wyciąga do ludzi rękę. To prezydent, który jest otwarty, a nie buduje wokół siebie obronne mury - mówiła w "Koronawirus. Raport" Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, była szefowa sztabu ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. W jej ocenie wybory 10 maja "nie mogą się odbyć".

6 kwietnia Sejm głosami posłów PiS uchwalił ustawę, która przewiduje, że wybory odbędą się w pełni korespondencyjnie. Przeciwko takim rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko. Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja.

"Prezydent, jakiego chcą Polacy, to taki, który buduje mosty"

W piątek w hali Transcolor w Szeligach pod Warszawą, bez udziału publiczności, odbyła się konwencja programowa ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. - Kiedy patrzę na to, co zdarzyło się przez te ostatnie pięć lat, to wiem, że zdarzyło się wiele dobrego – przekonywał. Jak ocenił w długim wystapieniu, przez okres jego kadencji spełniło się wiele marzeń Polaków, o których słyszał w czasie kampanii w 2015 roku.

Była szefowa sztabu Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło już w piątek krytycznie odniosła się na Twitterze do wystąpienia głowy państwa. "Dzisiejsza Konwencja Programowa to niewykorzystana szansa PAD" - oceniła. "Statyczne ponad godzinne One Man Show" - dodała.

Do sprawy wróciła w niedzielnym wydaniu programu "Koronawirus. Raport" w TVN24. - Przede wszystkim w moim wpisie odnosiłam się do sposobu przygotowania konwencji. Moje wpisy dotyczyły w głównej mierze tego, że konwencja była po prostu za długa. Uważam, że prezydent mógł przedstawić swój program w krótszej formule. Takiej, jaką by Polacy z jednej strony zrozumieli, a z drugiej zaakceptowali – wyjaśniła Turczynowicz-Kieryłło. Przyznała, że w jej ocenie wpis był przedmiotem "wielu analiz, w tym analiz sztabowych".

Dodała, że jej zdaniem "prezydent taki, jakiego chcą Polacy, to taki, który buduje mosty, wyciąga do ludzi rękę". - To prezydent, który jest otwarty, a nie buduje wokół siebie obronne mury. Taką prezydenturę, otwartą, która słucha ludzi, taką widziałam i taką prezydenturę poprę - zadeklarowała.

Turczynowicz-Kieryłło: moje zarzuty dotyczyły tego, że konwencja Andrzeja Dudy była za długa TVN24

"W tej sytuacji, która jest, wybory 10 maja nie mogą się odbyć"

- W tej sytuacji, która jest, wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Prezydent musi mieć silną legitymację społeczną do pełnienia swojego urzędu – oświadczyła Tuczynowicz-Kieryłło. Jak dodała, tylko wtedy wybrana głowa państwa "jest prezydentem, który może w sposób sprawny pełnić funkcję".

Przytoczyła słowa Stanisława Staszica, który powiedział: "Ten król jest najnieszczęśliwszy, który prawdy nie słyszy". - Wierzę, że Andrzej Duda usłyszy tę prawdę, którą słyszymy my na każdym kroku. I to jest prawda obywatelska, to nie jest prawda, która ma jakąkolwiek legitymację polityczną - dodała.

Jak powiedziała, "zobaczymy kto na szachownicy będzie miał przymiot króla". - Chce zwrócić uwagę na to co mówił kardynał (Kazimierz) Nycz, na bardzo silny apel biskupów. On przypomniał mi słowa kardynała (Stefana) Wyszyńskiego: non possumus (nie możemy, nie do przyjęcia - red.) – mówiła Turczynowicz-Kieryłło.

- Te słowa dedykuję wszystkim politykom, którzy w przeciwieństwie do głosu rozsądku i do poszukiwania kompromisu, nie baczą na środowiska, z których się wywodzili, kulturalne, naukowe, i w sposób bezrefleksyjny nie zajmują głosu w ważnych sprawach. W sprawie wyborów prezydenckich nie można milczeć - dodała.

"Jest to sytuacja, która jest niewątpliwie kryzysem demokracji"

Jak deklarowała była szefowa sztabu Andrzeja Dudy, "bacznie" obserwuje scenę polityczną. - Zastanawia mnie, czy pan (były wice)premier (Jarosław) Gowin będzie na tej scenie gladiatorem czy Cezarem i to jest zagadka, którą wkrótce wszyscy rozwiążemy - powiedziała.

- Chciałbym, żeby te wybory odbywały się w sposób, który nie będzie kwestionowany. Myślę, że premier Gowin ustawia swoją koncepcję w tym kierunku, że to będą wybory, które nie będą dzielić Polaków, tylko łączyć - powiedziała.

Odnosząc się do kwestii przedwyborczego zamieszania, przyznała, że zastanawiam się, "jak z tej sytuacji wyjść". - Jest to sytuacja, która jest niewątpliwie kryzysem demokracji. Nie można takiego kryzysu nie zauważać - oświadczyła. Według niej "urzędujący prezydent, zwłaszcza prezydent, który pełni funkcję w czasie pandemii, siłą rzeczy ma pewne priorytety sondażowe". - To nie znaczy, że inni kandydaci nie mają szans - dodała.

Jak mówiła, wspólnie ze swoimi współpracownikami poddają pod rozwagę "podjęcie wspólnej uchwały przez Sejm wszystkich środowisk, która rozwiązywałaby kwestię przełożenia wyborów w trybie korespondencyjnym na sierpień, przy odpowiednim podejściu wszystkich, którzy taką koncepcje zaakceptują".

