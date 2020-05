Politycy wiedzą, jak orzeknie Sąd Najwyższy? Prezes izby SN: przyjęłam to z pewnym zdziwieniem

Lemańska: z pewnym zdziwieniem przyjęłam aprioryczne założenie co do przyszłego orzeczenia SN

Do fragmentu oświadczenia, w którym mowa o ewentualnych decyzjach Sądu Najwyższego, odniosła się w czwartek w rozmowie z TVN24 prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, sędzia Joanna Lemańska. To właśnie ta izba SN orzeka o ważności wyboru prezydenta.

- Z pewnym zdziwieniem przyjęłam czynione apriorycznie założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie ważności wyborów - przyznała.

"Na chwilę obecną bardzo trudno jest mi spekulować, jakie czynności podejmie PKW"

- W pierwszej kolejności Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza wynik wyborów i obwieszcza wynik wyborów w Dzienniku Ustaw. To dopiero otwiera możliwość do składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Jeżeli takie zostaną wniesione, to my oczywiście będziemy je rozpoznawać - mówiła.