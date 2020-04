Gowin rozmawia z kierownictwem PO. Budka: jest coś, co nas połączyło

W Sejmie trwa spotkanie Jarosława Gowina i przedstawicieli Porozumienia z kierownictwem Platformy Obywatelskiej w sprawie wyborów prezydenckich. - Rozmowy toczą się w dobrej atmosferze i w trosce o Polskę. To jest coś, co od razu nas połączyło - bezpieczne, uczciwe wybory, organizowane przez PKW w takiej formule, która zapewnia kampanię wyborczą - powiedział przed spotkaniem szef PO Borys Budka.

Na początku kwietnia lider Porozumienia Jarosław Gowin ustąpił z funkcji wicepremiera i ministra nauki. Powodem był sprzeciw wobec przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja, do czego dąży obóz rządzący.

Wraz z przedstawicielami swojego ugrupowania Gowin przygotował projekt zmian w konstytucji, zgodnie z którym kadencja prezydenta zostałaby przedłużona do siedmiu lat, co zapobiegłoby konieczności przeprowadzenia wyborów w czasie epidemii. Porozumienie prowadzi rozmowy z przedstawicielami opozycji w sprawie swojej propozycji. Gowin spotkał się w zeszłym tygodniu z przedstawicielami PO oraz Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15.

Budka: Chcemy bezpiecznych, uczciwych wyborów. To nas połączyło

Borys Budka przekazał, że będzie rozmawiał z szefem Porozumienia o tym, że "wybory muszą być bezpieczne i uczciwe i o tym, jak do tego doprowadzić".

- To jest bardzo ważne, że te rozmowy toczą się w dobrej atmosferze i w trosce o Polskę. To jest coś, co od razu nas połączyło - bezpieczne, uczciwe wybory, organizowane przez PKW w formule, która zapewnia kampanię wyborczą - podkreślił Budka.