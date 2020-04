Gowin i posłowie Porozumienia po spotkaniu z prezydentem

Wraz z przedstawicielami swojego ugrupowania Gowin przygotował projekt zmian w konstytucji, zgodnie z którym kadencja prezydenta zostałaby przedłużona do siedmiu lat, co miałoby zapobiec konieczności przeprowadzenia wyborów w czasie epidemii.

Spotkanie prezydenta z posłami Porozumienia

Pytany, czy posłowie będą przekonywali Andrzeja Dudę, by przełożyć wybory, odparł: - Jak będę pytany, to powiem swoje - to, co zawsze mówiłem. Bo uważam, że tak jest.