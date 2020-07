Gowin: może się okazać za kilkanaście godzin, że zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski

"Jest jeden bezapelacyjny zwycięzca. Tym zwycięzcą jest polska demokracja"

"Polska pękła na pół"

- Powiem też o tym, co mnie bardzo martwi. Polska pękła na pół i mam na myśli nie tylko ten wyrównany wynik. Mam na myśli skalę emocji po jednej i po drugiej stronie. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy przestali się rozliczać. Jeżeli już się rozliczać, to każdy niech się bije we własne piersi. Teraz musimy zacząć sklejać Polskę, niezależnie od tego, kto będzie nowym prezydentem. Sądzę, że jednak będzie to pan prezydent Andrzej Duda - skomentował Gowin.