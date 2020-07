Gowin pytany o syna, który chce głosować na Trzaskowskiego. "Każdy ma prawo do swoich poglądów"

To jest jedyny komentarz, który chcę przedstawić - w taki sposób prezes Porozumienia Jarosław Gowin odniósł się do deklaracji jego syna Ziemowita, który w mediach społecznościowych poinformował, że będzie głosował na Rafała Trzaskowskiego.

Ziemowit Gowin, syn byłego wicepremiera Jarosława Gowina, opublikował w środę post na Facebooku, w którym zwrócił się do swoich znajomych, którzy "pójdą na wybory i będą głosować przeciwko Dudzie, czyli na Trzaskowskiego". "Zrobię to samo" - zadeklarował. Jak napisał, od niedzielnych wyborów będzie zależało, "czy PiS dalej będzie sobie robił z Polski własny folwark i dążył do państwa quasi-autorytarnego".