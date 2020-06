Flis: młodzi Polacy mogą przestawić zwrotnicę w wyborach

Młodzi wyborcy to jest taka grupa, która może przeważać szalę, przestawiać zwrotnicę ułożoną przez starszych wyborców, ponieważ jest bardziej skłonna do zmiany zdania - ocenił w programie "Wstajesz i wiesz" socjolog, profesor Jarosław Flis. Komentował ostatnie sondaże poparcia w wyborach prezydenckich.

Grupa, która może przeważyć szalę

