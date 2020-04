Poseł partii Gowina: zagłosujemy przeciw wprowadzeniu głosowania korespondencyjnego

Gowin: wybory tylko w terminie, który jest bezpieczny z punktu widzenia zdrowia i życia Polaków

"Wybory są problemem trzeciorzędnym"

Gowin w rozmowie z Polską Agencją Prasową opublikowanej w czwartek powiedział - zaznaczając, że mówi to w swoim imieniu - że dla niego "wybory są problemem trzeciorzędnym". - Rząd jest powołany do tego, żeby ratować Polki i Polaków przed epidemią i głębokim kryzysem gospodarczym. Tym celom powinny być podporządkowane wszystkie decyzje, także te dotyczące wyborów prezydenckich - powiedział.

Dopytywany, kiedy jego zdaniem powinny się odbyć wybory prezydenckie, Gowin odparł: - Wiem, kiedy nie mogą się odbyć. Nie mogą się odbyć w takim terminie, który by zagroził wzrostem liczby zachorowań. Czy wybory będą możliwe 10 maja? Na to pytanie można będzie uczciwie i odpowiedzialnie odpowiedzieć albo tuż przed, albo tuż po świętach.

"Tego żaden odpowiedzialny polityk nie zrobi"

W środę Jarosław Gowin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany , czy gdyby prezes PiS Jarosław Kaczyński parł do przeprowadzenia wyborów planowo 10 maja, to czy wówczas będzie się zastanawiał nad dalszym uczestnictwem w koalicji rządowej.

- Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie można dopuścić do wyborów w żadnym terminie, w którym przeprowadzenie tych wyborów spotęgowałoby epidemię. Tego żaden odpowiedzialny polityk nie zrobi - odparł lider Porozumienia i wicepremier.