12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Chcesz głosować, ale będziesz w tym czasie poza miejscem zameldowania? To żaden problem. Pamiętaj, by wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Składając wniosek w swojej gminie, uzyskasz go po pięciu minutach. Po zaświadczenie musisz się zgłosić najpóźniej do piątku, 10 lipca, a potem głosujesz, gdzie chcesz.