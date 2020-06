Do kiedy można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed drugą turą?

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Do 7 lipca można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania. Jeżeli jednak taki wniosek został złożony przed pierwszą turą wyborów, to automatycznie przechodzi on także na drugą turę.