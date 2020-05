"Wiemy, że głosowanie się nie odbędzie, a PKW najpewniej ogłosi zerowy wynik wyborczy"

To, co zostało zapisane w porozumieniu Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, jest nie założeniem a priori, a domniemaniem tego, co może wydarzyć się w poniedziałek - mówiła w "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier, minister rozwoju i wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz. Odniosła się do treści porozumienia prezesów obu partii w związku z wyborami. - Wiemy, że głosowanie się nie odbędzie, a PKW ogłosi najpewniej zerowy wynik wyborów - dodała.

Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin wydali w środę późnym wieczorem wspólne oświadczenie,w którym napisali, że "po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez SN nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie".

Jak by pani zagłosowała wczoraj? "Wczoraj w polityce to odległa historia"

Do sytuacji związanej z wyborami odniosła się w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier, minister rozwoju i wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz. Mówiła o tym, od kiedy w szeregach jej partii było jasne, że wybory w maju się nie odbędą. - Od co najmniej kilku tygodni zastanawialiśmy się nad datą 10 maja, na ile ona będzie realna. Zdawaliśmy sobie sprawę - kiedy wybuchła pandemia i kiedy z tygodnia na tydzień ogłaszaliśmy kwarantannę narodową - że termin majowy jest bardzo utrudniony - przyznała.

Emilewicz została zapytana, jak zagłosowałaby w czwartek w Sejmie w sprawie ustawy dotyczącej wyborów, gdyby wcześniej nie doszło do porozumienia Kaczyńskiego i Gowina. - "Wczoraj" w polityce to odległa historia. Tym faktem, który jest najistotniejszy, to to, że do tego porozumienia doszło - odpowiedziała. - Od początku należałam do tych polityków, którzy mówili, że spójność obozu Zjednoczonej Prawicy jest najistotniejsza - wskazywała.

"Nie jestem wróżką ani sędzią Sądu Najwyższego"

Odnosząc się do treści oświadczenia prezesów Kaczyńskiego i Gowina, nawiązała do fragmentu dotyczącego ewentualnego orzeczenia SN w sprawie ważności wyboru prezydenta. - Nie jestem wróżką ani sędzią Sądu Najwyższego, więc nie wiem, co orzeknie - powiedziała.

- Na pewno wiemy, jakie są fakty - wybory w niedzielę się nie odbędą (...). W komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej mamy jasną instrukcję - do samorządów, do obwodowych komisji wyborczych, do konsulatów - aby te komisje się nie spotykały, aby głosowanie się nie odbyło. W tej sytuacji wydaje się, że najpierw PKW ogłosi zerowy wynik wyborów, a następnie pewnie zwróci się do Sądu Najwyższego - mówiła dalej wicepremier. - Mogę tylko domniemywać, że Sąd Najwyższy zapewne w tej sytuacji ogłosi nieważność wyborów - dodała.

- Zakładamy, że Sąd Najwyższy odniesie się do sytuacji, która będzie miała, a raczej nie będzie miała miejsca w niedzielę - dodała.

Jak przekonywała, to, co zostało zapisane w porozumieniu Kaczyńskiego i Gowina, jest "nie założeniem a priori, a domniemaniem tego, co może wydarzyć się w poniedziałek". - Wiemy, że głosowanie się nie odbędzie, a PKW ogłosi najpewniej zerowy wynik wyborów - podkreśliła ponownie.

