Termin wyborów prezydenckich 10 maja jest raczej trudny do zrealizowania – powiedział w programie "Gość Radia ZET" minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak dodał, nie jest możliwe przygotowanie tego procesu w ciągu kilku dniu.

Na początku kwietnia Sejm głosami posłów PiS przyjął ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Przeciwko tym rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów. Ustawa trafiła do Senatu, który na prace nad nią ma czas do 6 maja. Wybory zaplanowane są na 10 maja, a ich ewentualna druga tura na 24 maja.

Sasin: wybory 10 maja trudne do zrealizowania

Jak mówił w programie "Gość Radia ZET" minister aktywów państwowych Jacek Sasin, "termin 10 maja jest terminem trudnym do zrealizowania". - Bierzemy pod uwagę dwa terminy: 17 albo 23 maja – dodał minister.

- Tydzień przed wyborami Polacy nie wiedzą, kiedy będą wybory i za ten galimatias odpowiada opozycja i Senat. Senat postanowił storpedować wybory prezydenckie w Polsce – mówił Sasin. Jego zdaniem wynika to ze "złośliwości".

Zgodnie z projektem ustawy o wyborach korespondencyjnych minister aktywów państwowych, którym jest Jacek Sasin, ma po zasięgnięciu opinii PKW określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej.