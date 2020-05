Sasin: Opozycja trąbi, że wybory się nie odbyły i to jest ich sukces. To może się podzielą kosztami

My wybory przygotowaliśmy i one mogły się odbyć, gdyby nie działania ze strony opozycji - oświadczył na antenie RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Widać Platforma Obywatelska uważa, że społeczeństwo nasze nie dorosło jeszcze do tego, żeby wybierać prezydenta - dodał.

Na pytanie, kto zapłaci ponad 69 milionów złotych za druk tak zwanych pakietów wyborczych, przygotowanych na potrzeby wyborów korespondencyjnych, wicepremier Jacek Sasin odparł, że "normalnie tego typu rzeczy jak koszty wyborów reguluje budżet państwa". - Opozycja cały czas trąbi i chwali się, że te wybory nie odbyły się i to jest ich wielki sukces, że oni te wybory zablokowali. To może się podzielą w tej chwili tymi kosztami rzeczywiście nieodbytych wyborów, które zgodnie z konstytucją i zarządzeniem Sejmu powinny były odbyć się 10 maja - zaproponował w rozmowie z RMF FM.

"Posłowie PO zgodzili się na danie premierowi pełnomocnictw"

Zdaniem Sasina, gdyby rząd nie podjął działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów, to opozycja mogłaby "słusznie oskarżać o to, że wybory nie odbyły się w konstytucyjnym terminie", bo rząd ich nie przygotował. - Ja pragnę poinformować, że my te wybory przygotowaliśmy i one mogły się odbyć, gdyby nie działania ze strony opozycji - powiedział wicepremier.

- Wszystkie działania podejmowane były w oparciu o przepisy prawa, ustawę, na którą głosowali również posłowie Platformy Obywatelskiej. Zgodzili się na danie premierowi pełnomocnictw do tego, żeby wydawać polecenia w czasie pandemii - przekonywał Sasin. - To Platforma Obywatelska nie chce tych wyborów. Nie chciała tych wyborów w konstytucyjnym terminie w maju, dzisiaj się okazuje, że ten termin czerwcowy, końca czerwca, który wydawał się być kompromisem politycznym, również jest kwestionowany. Widać Platforma uważa, że społeczeństwo nasze nie dorosło jeszcze do tego, żeby wybierać prezydenta - ocenił.

"Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem"

Na pytanie, czy PiS ma sobie coś do zarzucenia w kwestii wyborów, Jacek Sasin przyznał, że "kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem". - Nigdy pewnie nie jest tak, że nie można sobie niczego zarzucić - dodał.

- Natomiast w tym przypadku, ja patrzę z własnej perspektywy, rzeczywiście rząd zrobił wszystko, żeby do tych wyborów doprowadzić - oświadczył. - Opozycja, od Platformy do Konfederacji, zrobiła wszystko, żeby te wybory zablokować. I to im się udało dzięki temu, że mają większość w Senacie - powiedział Sasin.

Autor:mart//rzw

Źródło: RMF FM, PAP