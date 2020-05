Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w poniedziałek, że "nie ma wiedzy" o tym, jaki był koszt druku kart do głosowania w wyborach, które miały się odbyć w niedzielę. - Ja w tym procesie akurat nie uczestniczyłem - mówił. Jednocześnie Sasin "jest przekonany", że wydrukowane już pakiety będą do wykorzystania w przyszłych wyborach.

Sasin: jestem przekonany, że wydrukowane już pakiety będą do wykorzystania w wyborach

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin został zapytany w Radiu Plus o koszty poniesione przez państwo podczas przygotowań do głosowania 10 maja, do którego nie doszło - między innymi o koszt druku pakietów wyborczych.