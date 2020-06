"Szymon Hołownia wielokrotnie mówił, że on już nie odchodzi z polityki"

Coraz więcej Polaków widzi, że to Szymon Hołownia ma największą szansę zwyciężyć z Andrzejem Dudą w drugiej turze i to potwierdzają także wszystkie sondaże. Szymon Hołownia ma najmniejszy elektorat negatywny - przekonywał w "Jeden na jeden" w TVN24 szef jego sztabu Jacek Cichocki. Jednocześnie mówił, że Hołownia pozostanie w polityce także w razie wyborczej porażki.

Piątek to ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi. Te odbędą się w najbliższą niedzielę.

"Szymon Hołownia ma najmniejszy elektorat negatywny"

- My, wyborcy, powinniśmy odblokować naszą wyobraźnię, że możliwy jest prezydent niepartyjny, obywatelski, który będzie aktywnie wykonywał swoje zadania i równoważył system polityczny.

- Coraz więcej Polaków widzi, że to Szymon Hołownia ma największą szansę zwyciężyć z Andrzejem Dudą w drugiej turze i to potwierdzają także wszystkie sondaże. Szymon Hołownia ma najmniejszy elektorat negatywny. Najwięcej ludzi chce na niego głosować w drugiej turze przeciwko Andrzejowi Dudzie - dodał Cichocki.

- Proszę wszystkich widzów, żeby to rozważyli w pierwszej turze, jeżeli mają ten cel strategiczny, żeby pozbawić PiS władzy i odzyskać prezydenta dla obywateli - zaapelował w trakcie rozmowy.

Jacek Cichocki: my, wyborcy powinniśmy odblokować naszą wyobraźnię, że możliwy jest prezydent niepartyjny

Jacek Cichocki: my, wyborcy powinniśmy odblokować naszą wyobraźnię, że możliwy jest prezydent niepartyjny TVN24

Cichocki: Szymon Hołownia nie odchodzi z polityki, on w niej zostanie

Jacek Cichocki mówił także o ewentualnych politycznych planach Szymona Hołowni i jego zaplecza w sytuacji, w której nie zostałby on wybrany prezydentem.

Jak przekonywał, "ruch społeczny, właściwie polityczny" już jest. - Bo to są ludzie zaangażowani w społeczną politykę, to jest kilkanaście tysięcy wolontariuszy, którzy prowadzą tą kampanię. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wpłacili pieniądze. To jest wielka energia społeczna, wielka nadzieja, której nie można zaprzepaścić. - wskazywał.