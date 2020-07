Wybory prezydenckie 2020. Sondaż: padł rekord frekwencji

Wyższa frekwencja była wśród kobiet. Spośród uprawnionych do głosowania do urn poszło 72,1 procent. Natomiast frekwencja wśród mężczyzn wyniosła 65,3 procent.

Średnia dokładność badania exit poll wynosi dwa punkty procentowe. Jeśli oficjalne dane po przeliczeniu głosów przez Państwową Komisję Wyborczą nie okażą się niższe, oznaczać to będzie, że 12 lipca 2020 roku pobity został rekord frekwencji w III RP. Dotychczasowy rekord padł w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku, gdy starli się ze sobą Lech Wałęsa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Głos oddało wówczas 68,23 procent osób uprawnionych.

Wybory prezydenckie 2020: rekordowa frekwencja po południu

Również dane cząstkowe podawane w niedzielę przez Państwową Komisję Wyborczą wskazywały, że może paść frekwencyjny rekord. Do godziny 17 swój głos do urn zdążyło wrzucić już 52,1 procent uprawnionych do udziału w wyborach. Dwa tygodnie temu, 28 czerwca, o godzinie 17 frekwencja wyniosła 47,89 procent.