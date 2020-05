Human Rights Watch krytykuje zmiany w polskim prawie wyborczym: mogą osłabić legitymizację prezydenta

To, co obserwujemy teraz wokół wyborów prezydenckich, to strategia wprowadzania zamieszania i dzielenia społeczeństwa, która przez ostatnie cztery lata wykorzystywana była do osłabiania systemu sądownictwa - ocenił rzecznik Human Rights Watch Philippe Dam w rozmowie z TVN24. Organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka opublikowała apel, by wybory w Polsce były wolne, równe i bezpieczne.