Kajdanowicz: debata zakłada interakcję między kandydatami. #czasdebaty

Urzędujący prezydent Andrzej Duda z szacunku dla wyborców powinien na taką debatę przyjść, bo my nie proponujemy niczego, czego nie proponowaliśmy w poprzednich wyborach, także w wyborach prezydenckich. Taka debata odbyła się w 2015 roku i powinna odbyć się także w 2020 roku - powiedział dziennikarz "Faktów" TVN Grzegorz Kajdanowicz.

TVN, TVN24 oraz największe polskie portale: Onet i WP zaprosiły ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę i kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego do wspólnej debaty prezydenckiej przed drugą turą wyborów. Multimedialna debata planowana jest na czwartek 2 lipca na godzinę 19.25. Prowadzić ją będą: Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Andrzej Stankiewicz (Onet) i Marek Kacprzak (WP). Na udział w niej zgodził się już Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda odniósł się do tej propozycji we wtorek około południa. - Nie obawiam się debat, ale mam jedną prośbę. Niech się media dogadają. Mamy w Polsce trzy wielkie telewizje: Telewizja Polska, Polsat, TVN. Proszę się dogadać między sobą, zrobić jedną debatę, do której będą mogły się dołączyć inne media - powiedział.

Niedługo później rzecznik jego sztabu Adam Bielan przekazał, że Duda nie weźmie udziału w debacie zorganizowanej przez TVN, TVN24, Onet i WP. Poinformował natomiast, że prezydent będzie uczestnikiem debaty w telewizji państwowej.

Współprowadzący debatę, dziennikarz "Faktów" Grzegorz Kajdanowicz powiedział na antenie TVN24, że "urzędujący prezydent Andrzej Duda z szacunku dla wyborców powinien na taką debatę przyjść, bo my nie proponujemy niczego, czego nie proponowaliśmy w poprzednich wyborach, także w wyborach prezydenckich". Przypomniał debatę organizowaną w 2015 roku przez TVN, w której "brał udział pretendent do urzędu prezydenta Andrzej Duda i urzędujący prezydent Bronisław Komorowski".

Kajdanowicz ocenił, że "w telewizji państwowej nie odbyła się żadna debata". - To był program, w studiu telewizyjnym oczywiście, w którym kandydaci do urzędu prezydenta odpowiedzieli na kilka pytań prowadzącego. Natomiast zasady debaty zakładają interakcję między kandydatami, możliwość zadawania sobie nawzajem pytań, możliwość riposty, odpowiedzi i ustosunkowania się do tego, co mówi konkurent. I to jest wtedy prawdziwa debata. My taką debatę proponujemy - mówił.

Podkreślił, że taka debata odbyła się w 2015 roku i powinna odbyć się także w roku 2020.

- Rozumiem, że wtedy Andrzej Duda był pretendentem, teraz już urzędującym prezydentem, ale wydaje mi się, że tak jak mówili politycy, z szacunku dla wyborców oni mają prawo przed drugą turą wyborów, wiedzieć, poznać programy, poznać także osobowości konkurentów w takiej rozmowie twarzą w twarz - ocenił Kajdanowicz.

Powiedział, że "niemożliwe jest, żeby przed drugą turą po prostu takiej debaty nie było".

"Debata zakłada rozmowę, więc ta rozmowa będzie"

Jak mówił Kajdanowicz, prowadzący debatę będą chcieli zadać pytania w kilku bardzo ważnych dziedzinach takich jak między innymi: polityka krajowa, gospodarka, zdrowie. - Będziemy mogli zadać sami pytania kandydatom, będziemy zadawali pytania w imieniu internautów. To będą pytania przesyłane wcześniej. Po czym, w każdej rundzie kandydaci będą mieli okazję, żeby zadać sobie nawzajem pytania. Będą mieli okazję, żeby zripostować wypowiedź kandydata, więc będzie ta interakcja, będzie rozmowa. Debata zakłada rozmowę, więc ta rozmowa będzie - wymieniał. Dodał, że "na koniec debaty kandydaci będą mogli wypowiedzieć się, zwrócić się bezpośrednio do wyborców, próbować przekonać do siebie".

Kajdanowicz: robimy tę debatę, żeby miliony wyborców mogły podjąć świadomą decyzję

- TVN i TVN24 nie organizuje tej debaty dlatego, że chce spełnić osobiste ambicje albo stacji, albo dziennikarzy. My tę debatę robimy po to, żeby miliony wyborców mogły zobaczyć kandydatów w akcji, że tak kolokwialnie powiem i mogli podjąć świadomą decyzję - podkreślił Kajdanowicz.

Dodał, że "zaprosiliśmy do tej debaty Wirtualną Polskę i Onet po to, żeby tak naprawdę tę debatę mogło obejrzeć 5, 10, albo może 15 albo 17 milionów Polaków". - Każdy będzie mógł ją wtedy obejrzeć i każdy na jej podstawie będzie mógł sobie wyrobić zdanie na kogo głosować - zaznaczył Kajdanowicz.

