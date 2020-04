"Nie wykluczam, że kompromisowym wariantem byłoby przeprowadzenie wyborów w sierpniu"

"Zdecydowaliśmy o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów"

"Wspólnie uważamy, że wybory w maju nie powinny się odbyć"

"Jest możliwość odbycia wyborów w sierpniu"

- Ale jest też punkt wspólny, myślę, bardzo ważny. Jak wprowadzilibyśmy stan klęski żywiołowej, to jest możliwość odbycia wyborów w sierpniu. Wybory w sierpniu są dużo lepsze niż wybory w maju, bo to jest najgorszy możliwy termin ze względu na życie, zdrowie i bezpieczeństwo - dodał.

"Być może rozwiązaniem kompromisowym byłyby wybory w sierpniu"

Gowin zaznaczył, że pozostaje przy stanowisku swej partii, że najlepszym rozwiązaniem jest zmiana konstytucji i przesunięcie wyborów o dwa lata. Przyznał jednocześnie, że wie, iż jest to podejście trudne do zaakceptowania przez partie opozycyjne. Z drugiej strony - mówił Gowin - jest propozycja Koalicji Polskiej, aby wybory przesunąć też poprzez zmianę konstytucji o rok. Jak mówił, to rozwiązanie z kolei wydaje się trudne do przyjęcia dla PiS.