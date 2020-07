MSZ: wysłano wszystkie pakiety do głosowania korespondencyjnego

Konsulaty wysłały 100 procent pakietów do głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów prezydenckich - poinformowało we wpisie na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"100 proc. pakietów do głosowania korespondencyjnego w II turze #Wybory2020 zostało wysłanych! Ogromne podziękowania i gratulacje kierujemy do konsulatów - w ciągu niespełna tygodnia pracownicy MSZ wysłali ok. 480 000 pakietów! - podał resort w sobotnim wpisie.