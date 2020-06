Kto przekona do siebie wyborców? "Czas decyzji" w TVN24, na TVN24 GO i w portalu tvn24.pl

To będzie wyjątkowy wieczór wyborczy, bo w czasach pandemii. Pierwsze sondażowe wyniki, łączenia ze sztabami, najnowsze informacje, analizy i komentarze - to wszystko w wyborczą niedzielę na antenie TVN24 oraz platformie TVN24 GO w specjalnych programach "Czas decyzji". Serwis wyborczy także na portalu tvn24.pl.