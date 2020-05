"Konkretne warunki brzegowe". Eksperci Fundacji Batorego wskazują, jak przeprowadzić wybory zgodnie z prawem

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, przywrócenie uprawnień Państwowej Komisji Wyborczej, monitoring lokali i wyborczych skrzynek nadawczych - to niektóre z "warunków brzegowych", jakie wskazuje Fundacja Batorego w kontekście przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Zdaniem Zespół Ekspertów Wyborczych fundacji muszą one zostać spełnione, aby proces wyborczy w czasie epidemii był zgodny z prawem.

10 maja mają odbyć się wybory prezydenckie, w formie tradycyjnej lub korespondencyjnej. Na prace nad ustawą przewidującą, że głosowanie zostanie przeprowadzone wyłącznie w tej drugiej formie, Senat ma czas do 6 maja. Rząd potwierdził, że już trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Zdaniem wielu ekspertów dzieje się tak mimo braku podstawy prawnej.

"Niezależnie od poglądów politycznych nie powinniśmy dopuścić do kompromitacji wyborów"

"Coraz bardziej prawdopodobne organizacyjne fiasko naprędce przygotowywanego głosowania korespondencyjnego zaszkodzi Polsce. Niezależnie od poglądów politycznych nie powinniśmy dopuścić do kompromitacji wyborów i podważenia wiarygodności tej procedury" - czytamy w opinii podpisanej przez dziewięciu ekspertów.

Ścieżka przygotowania głosowania korespondencyjnego w czasie epidemii oraz warunki brzegowe zgodności projektu z zasadami prawa wyborczego

W związku z tym zaproponowano "ścieżkę dojścia do stanu, w którym nieuniknione, jak się wydaje, głosowanie korespondencyjne mogłoby spełnić konstytucyjne warunki wyborów Prezydenta, a także która minimalizowałaby zagrożenia zdrowotne w czasie epidemii".

"Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zniesie konieczność przeprowadzania ryzykownych wyborów w maju, pozwoli skupić się na zwalczaniu epidemii przy pomocy jasnych i konstytucyjnie określonych środków. Da również czas do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem powszechnego głosownia korespondencyjnego jako podstawowej (lub uzupełniającej – w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej) techniki głosowania na czas trwania epidemii lub realnego zagrożenia jej powrotu" - oceniono.

1. "Organizacja procesu głosowania korespondencyjnego musi bezwzględnie powrócić do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego".

2. "Pakiet wyborczy nie może być drukiem bezadresowym lub nierejestrowanym, gdyż w takiej sytuacji nie ma pewności, że jeden pakiet wyborczy dotrze do jednego uprawnionego do głosowania obywatela. To natomiast stanowi zagrożenie dla realizacji zasady powszechności oraz równości wyborów".