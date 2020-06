Oni nie głosowali tak licznie, jak w poprzednich latach

W pierwszej turze wyborów prezydenckich najniższą frekwencję odnotowano pośród seniorów. Jak wynika z sondażu exit poll zrealizowanego przez Ipsos, do urn poszła nieco ponad połowa uprawnionych do głosowania osób w wieku 60 lat i więcej.

Według sondażu frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 62,9 procent. To więcej niż w poprzednich wyborach pięć lat temu. Wtedy w pierwszej turze zagłosowało 48,96 procent uprawnionych osób. Jeżeli sondaż się potwierdzi, będzie to też najwyższa frekwencja od 1995 roku.

Seniorzy i najmłodsi z najniższą frekwencją

Najniższą frekwencję odnotowano pośród wyborców z grupy wiekowej w wieku 60 lat i więcej. Wyniosła 56,1 procent. Natomiast najwyższą pośród osób w wieku od 50 do 59 lat - 71,2 proc.

Frekwencja pośród osób w wieku od 40 do 49 lat wyniosła 68,1 proc. Pośród osób między 30. a 39. rokiem życia głosowało 62,9 proc. uprawnionych. Do lokali wyborczych wybrało się nieco mniej osób w wieku od 18 do 29 lat - frekwencja wyniosła tu 62,3 proc.